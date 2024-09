Battleground NÖ für ÖVP & FPÖ im Finish: So will ÖVP Platz eins noch halten

Im Finale des Nationalratswahlkampfes fokussiert sich immer mehr Richtung Niederösterreich. Kein Wunder.

Immerhin leben dort die meisten Wahlberechtigten. Das weiß auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die gemeinsam mit ihrer Landesgruppe alles macht, um den Platz eins für die ÖVP am 29. September zu retten. Bliebe die Kanzler-Partei im größten Bundesland Erster wären die Chancen groß, dass Karl Nehammer auch bundesweit noch einmal die Nase vorne hätte.

Hausbesuche und Bezirkstour

Um das zu schaffen, machten der ÖVP-Kanzler und die einstige ÖVP-Innenministerin im Sommer zunächst eine Bezirkstour. Danach – den ganzen September über – sind Hausbesuche und jede Menge Wahlkampf in allen Bezirken seitens der ÖVP-Funktionäre angesagt.

Hauptbotschaft: „Wollt Ihr wirklich Kickl als Kanzler?“. Dabei werde auf eine emotionale Hauptbotschaft gesetzt: „Wollt Ihr wirklich Kickl als Kanzler“. Entgegen Gerüchten soll Mikl-Leitner alles andere als eine Befürworterin einer Koalition mit Kickl sein. Im kleinen Kreis soll die Landeshauptfrau unlängst erklärt haben: „Die ÖVP kann keinen Blauen zum Kanzler machen“.

Sämtliche Koalitionsoptionen

Sollte die ÖVP aber Erste sein, wären wohl sämtliche Koalitionsoptionen – von Schwarz-Blau bis Schwarz-Rot – am Tisch.

Dieses Szenario will freilich die FPÖ verhindern. Auch für sie ist Niederösterreich ein entscheidender Battleground. Kickl ist hier FPÖ-Spitzenkandidat und fast alle seine engsten Berater arbeiten in Niederösterreich. Würde Niederösterreich am 29. September Blau werden, dann „brennt das ÖVP-Haus“, meint ein FPÖ-Stratege. Genau das will Mikl-Leitner verhindern.