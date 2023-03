Imperium? Sobotka attackiert Kickl frontal

OE24 liegt eine brisante Anfragebeantwortung zur Parlamentsarbeit vor: Präsident Wolfgang Sobotka geht darin auf Konfrontationskurs zu FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Da ist dem ÖVP-Politiker die Galle übergegangen. Für Parlamentsverhältnisse überaus direkt zieht Wolfgang Sobotka gegen Herbert Kickl ins Feld. Der Grund: 100 (!) Fragen des FPÖ-Chefs an den Nationalratspräsidenten mit dem Titel „Sobotkas Medienimperium im Parlament“. Kickls Grundannahme: Da die Zahl der Öffentlichkeitsmitarbeiter im Hohen Haus tatsächlich von 58 (August 2020) auf 80 (November 2022) bzw. die Kosten auf 13,8 Mio. Euro (Zahl für 2020 nennt Sobotka keine) angewachsen sind, müsse sich der ÖVP-Politiker eine private Medienarmada aufgestellt haben.

Kickl profitiert selbst von der Öffentlichkeitsarbeit

Sobotka lässt das nicht gelten: „Der Dienst 4 (Kommunikation) bietet völlig unabhängig von meiner eigenen, persönlichen Kommunikation umfassende Kommunikationsleistungen für den gesamten parlamentarischen Betrieb, unter anderem auch für Sie und für Ihren Klub“ wettert Sobotka in seiner Beantwortung. Und auch der „Videoauftritt aller Klubobleute, Sie persönlich eingeschlossen, im neuen Besuchszentrum "Demokratikum" ist von diesem Dienst organisiert“. Was parlamentsintern eben für besonderen Ärger sorgt. Sei doch Kickl selbst nicht selten Gast in den neuen Parlaments-Formaten. Auch die Moderation eines prominenten Kickl-Berater – gegen Honorar – wird von Sobotka aufgelistet. Für ihn persönlich seien nur zwei Personen - sein Sprecher sowie seine Social-Media-Mitarbeiterin tätig, beteuert der Präsident.

Wie sauer der ÖVP-Politiker auf Kickl ist, ist auch aus dieser Passage zu ersehen: "Wenn Sie in Ihrer Anfrage suggerieren, all das diene nur meiner persönlichen Medienarbeit, so ist dies ein unzulässige Verkürzung des Leistungsspektrums. Zugleich ist es gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dienst 4 zutiefst unangemessen, weil damit deren überfraktionelle und äquidistante Arbeit zu Unrecht in Frage gestellt wird."