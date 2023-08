Wolfgang Rosam ätzt über Ex-Neos-Politiker. Plant der prominente Gastronom ein Polit-Comeback? VP-Sorge um neue Liste von Karas, Schellhorn und Kern.

Gemunkelt wird darüber bereits seit längerem. Es gebe "definitiv immer wieder Gespräche zwischen Othmar Karas, Sepp Schellhorn und Christian Kern. Während der bekannte ÖVP-EU-Mandatar darüber schweigt, distanzieren sich der Pinke und der einstige SPÖ-Kanzler Christian Kern zumindest offiziell davon. Wie auch immer.

Schellhorn auf "Wählertour"

Jetzt gibt eine neue Tour von Sepp Schellhorn freilich neue Rätsel auf. Dieser will Debatten über den heimischen Wirtschaftsstandort. Polit-Berater und Unternehmer Wolfgang Rosam wiederum spekuliert nun auf Twitter über Schellhorns Motive: "Was will der pepsch? Also der Sepp Schellhorn, der sich über Nacht von den Neos verabschiedete , um jetzt wieder - sehr politisch- mit Wirtschaftsthesen auf Österreich Tour = wohl gleich Wählertour geht. Aber für wen? Oder heisst die Botschaft an die Parteien: Wer will mich?".

Schellhorn selbst hatte sich zuletzt auf oe24.TV bedeckt über seine möglichen Polit-Comeback-Pläne geäußert nachdem Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger darüber spekuliert hatte, dass er wieder bei den Neos aktiv werden könnte.

Sicher ist nur, dass der Gastronom - er bezeichnete sich zuletzt selbst als "Wut-Unternehmer" - mit der aktuellen Regierung alles andere als glücklich ist. Und wohl definitiv noch nicht mit dem Kapitel Politik abgeschlossen hat. Wohin und in welcher Form es ihn hinzieht, dürfte hingegen noch offen sein. Vielleicht wird er sich bei seiner Österreich-Tour klarer darüber. Auch Othmar Karas wird demnächst entscheiden (müssen), ob er nun wieder für die ÖVP kandidiert oder doch eine neue Bewegung gründet - mit oder ohne Schellhorn ...