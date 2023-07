Setzen ÖVP und FPÖ im Jahr 2024 auf den "Coup" von 2000? Eine Spurensuche.

In der ÖVP hofft man darauf. In der blauen Welt schließen es die meisten aus. Was die Gemüter in diesen Parteien erhitzt? Erraten, die K-Frage: würde Herbert Kickl als Nummer eins zu Gunsten der ÖVP auf den Kanzler verzichten, um seiner Partei einen lauschigen Platz in der Regierung zu ermöglichen? Oder..