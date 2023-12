Nehammer startet Wahlkampf mit Rede am 26. Jänner

Wie Karl Nehammer den Turnaround für sich und die ÖVP schaffen will.

ÖVP-Kanzler Karl Nehammer plant für 26. Jänner eine große Rede zur Lage der Nation und seinen Visionen für das Land. Eine Rede, die er allerdings als ÖVP-Bundesparteichef, nicht als Regierungschef halten werde, wie ÖVP-General Christian Stocker ÖSTERREICH bestätigt.

Damit kann diese Rede von Nehammer freilich als inoffizieller Wahlkampfstart gewertet werden.

Im Juni findet schließlich die EU-Wahl statt, die für die ÖVP von besonderer Bedeutung ist. Spätestens im September soll wiederum die Nationalratswahl abgehalten werden.

Und die ÖVP und Nehammer gehen nicht gerade mit den besten Vorraussetzungen in das Super-Wahljahr 2024. In sämtlichen Umfragen liegt die Kanzler-Partei weit abgeschlagen hinter der FPÖ. Ihr droht ein Absturz von über 37 auf 20 Prozent.

Während die FPÖ in Umfragen derzeit auf rund 30 Prozent kommen würde.

Nehammer will neue Entlastungen präsentieren

Die ÖVP hofft das nun im kommenden Jahr noch ändern zu können und möchte mit der Rede des VP-Chefs den Turnaround einläuten. Dafür will sich Nehammer erneut als „Partei der Mitte“ darstellen und auch Schwerpunkte und Entlastungen für Familien und den Mittelstand präsentieren.

In der türkis-schwarzen Welt steigt die Nervosität über die schwachen Umfragewerten freilich ebenfalls. Umso wichtiger dürfte diese Rede auch für Karl Nehammer selbst sein. Laut einem ÖVP-Insider werde es sonst auch für ihn eng werden.