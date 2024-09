Radikaler Anti-Israel-Kongress am 6. Oktober

Just zu 1 Jahr Hamas-Massaker wollen in Wien Hamas-Verniedlicher auftreten. Ein Wahl-Insider von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Zwei Welten. In Berlin wurde vor einigen Monaten eine ähnliche Veranstaltung untersagt. Die deutsche Politik wollte ein weiteres Aufheizen von Antisemitismus auf deutschem Boden verhindern.

Nun soll eine Veranstaltung mit ähnlichen Gästen just in Wien und just zu de facto ein Jahr Hamas-Massaker gegen israelische Zivilisten stattfinden. Konkret geht es um einen „Palästina-Kongress“ am 5. und 6. Oktober 2024 unter dem Titel „für ein freies Palästina - ohne Kolonialismus und Völkermord“. Vertreter der Splittergruppe „Liste Gaza“, die bei der Nationalratswahl antreten, sind Co-Veranstalter dieses seltsamen Treibens in dem palästinensische Terrorattentate mit Nelson Mandela und „Widerstand“ verglichen werden.

Die geplanten Redner sind bekannte Hamas-Verharmloser wie der linksradikale griechische Politiker Yanis Varoufakis – ihn wollte etwa Berlin explizit nicht auftreten lassen – oder der Arzt Ghassan Abu Sittah gegen den das Glagow Medical Center wegen mutmaßlicher Hamas-Verherrlichung ermittelt. Erwartet wird ebenfalls ein führendes Mitglied der Muslimbrüder, die bekanntlich unter Terrorverdacht stehen.