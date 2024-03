SPÖ: Mit Sieg in Salzburg jetzt "Platz 2 bei EU-Wahl" als Ziel

In der SPÖ hofft man jetzt auf Rückenwind aus Salzburg. Warum es für Andreas Babler entscheidend ist Platz zwei bei EU-Wahl zu behaupten.

Dass die SPÖ die Bürgermeisterwahl in Salzburg am Sonntag dann doch eindeutig für sich entscheiden konnte, löst in der Bundes-SPÖ jetzt Optimismus für das weitere Super-Wahljahr aus. Immerhin konnte man erstmals seit langem wieder einen Sieg feiern.

SPÖ sieht Bablers "Strategie als gewinnbringend" an

In Teilen der roten Welt ist man zuversichtlich, dass die Strategie von SPÖ-Chef Andreas Babler auf soziale Themen zu setzen, die Richtige sei.

EU-Wahl wird Schicksalswahl für Babler

Immerhin ist den Unterstützern von Babler klar, dass die EU-Wahl am 9. Juni ein entscheidendes Datum wird. Sollte die SPÖ dort auf Platz drei abstürzen, würden „mit Sicherheit Diskussionen wer Spitzenkandidat werden soll, ausbrechen“.

Behauptet die SPÖ mit Andreas Schieder hingegen Platz zwei würde „Babler gestärkt in den Nationalratswahlkampf ziehen“, glaubt zumindest ein SPÖ-Stratege.

Rote warnen "falsche Schlüsse aus Salzburg zu ziehen"

Andere in der SPÖ wiederum warnen, dass „Salzburg wenig über den Bundestrend aussage“. Außer, dass „Populisten von links und rechts im Aufwind“ seien.

Babler in Berlin: "FPÖ ist rechtsextrem"

Bernhard Auinger: Im dritten Anlauf Salzburgs Bürgermeister