Warum Van der Bellen jetzt plötzlich Mikl-Leitner attackiert

Bundespräsident Van der Bellen, der bisher eher als schweigender Schlafwagen-Schaffner der Hofburg bekannt war, ist seit einigen Wochen im Overdrive: Er attackiert fast nonstop die FPÖ, ihren Chef Kickl, die ÖVP und hier zuletzt vor allem ihre Landesmutti Mikl-Leitner.

Mittwoch setzte Van der Bellen - äußerst ungewöhnlich und äußerst scharf - ausgerechnet in seiner Eröffnungsrede der Bregenzer Festspiele zu einer Frontal-Attacke gegen Mikl-Leitner und insbesondere ihre NÖ-ÖVP an: Wer ständig von "Normaldenkenden" spreche, spalte in Wahrheit die Gesellschaft, gefährde..