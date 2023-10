Polizei verbietet Hass-Demo gegen Israel

Heute für 19 Uhr war eine Versammlung am Stephansplatz angezeigt. Nach sorgfältiger Abwägung habe die Polizei die Versammlung untersagt, verkündet LPD-Präsident Gerhard Pürstl.

Wien. Eine für Mittwochabend angemeldete Pro-Palästina-Demo in der Wiener Innenstadt ist wenige Stunden zuvor untersagt worden. Dieser Schritt sei "zulässig und geboten", sagte Polizeipräsident Gerhard Pürstl bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Wien. Man habe in diese Richtung vorgehen müssen, um zu verhindern, "dass der gewalttätige Konflikt im Nahen Osten auf die Straßen Wiens getragen wird", sagte Pürstl.

#Aktuell Im Zuge der laufenden Überprüfungen der Versammlung „Mahnwache für Palästina“ wurden neue Erkenntnisse erlangt. Nach einer Neubewertung wird die Versammlung seitens der LPD Wien gem. des §13 Versammlungsgesetz untersagt. (1/2) #w1110 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) October 11, 2023

