Polizei will Auslieferung von Kickl

Es ist amtlich: Schon bei einer Demo im Dezember hat die Polizei Kickl angezeigt.

Das Schreiben mit der Geschäftszahl MBA/ 210000087452/2021 ist politisch delikat.



Bereits zum 2. Mal hat die Wiener Polizei FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen fehlender Maske bei einer Demo angezeigt – konkret geht es um die Kundgebung am 11. Dezember am Heldenplatz, wie das Schreiben des Magistrats Wien an das Parlament zeigt – das Papier liegt ÖSTERREICH vor.



