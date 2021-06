Die Prüfer der Nation nehmen sich aktuell alle Corona-Statistiken vor.

Deutschland wird gerade von einem Corona-Skandal erschüttert: Haben (private) Kliniken geschummelt und mehr Intensivpatienten abgerechnet, als es tatsächlich gab? – Die deutschen Behörden ermitteln gerade. Rechnungshofpräsiden­tin Margit Kraker tut indes alles, damit es in Österreich erst gar nicht so weit kommt. Der Rechnungshof führt derzeit eine Prüfung aller Corona-Daten in Österrech durch

– und dabei geht es auch um Belags­zahlen in den Spitälern, sowohl auf den Normal- als auch den Intensivstationen.