Abschied von der ersten Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein (†)

Die Staatsspitze nimmt am Freitag geschlossen an den Trauerfeierlichkeiten für die verstorbene erste Kanzlerin Österreichs, Brigitte Bierlein (†), teil.

Bierlein starb im Alter von 74 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit am 3. Juni in Wien.



Tausende wollen heute Abschied nehmen. Geleitet wird die Trauerfeier von Wiens Erzbischof Christoph Schönborn, die musikalische Begleitung kommt von den Wiener Philharmonikern. Die Österreicher können von Bierlein bei einer Aufbahrung im Stephansdom am Freitag zwischen 7 und 10 Uhr Abschied nehmen.

Sarg-Spalier und Messe im Stephansdom

Wache. Der Sarg wird am Freitag um 6.45 Uhr liturgisch begleitet von Dompfarrer Toni Faber in den Dom gebracht. Das Sargspalier ist paritätisch besetzt durch Vertreter zivilgesellschaftlicher und staatlicher Organisationen, die das Leben von Bierlein geprägt haben: das Gymnasium in der Kundmanngasse, das Juridicum der Universität Wien, der Verfassungsgerichtshof, das Bundeskanzleramt und die Bundestheater Holding (Bierlein war passionierte Förderin der Künste und Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bundestheater). Das Spalier führen Ex-Vizekanzler Clemens Jabloner und Dekanin Britta Zöchling-Jud an.

Beindruckende Karriere

Brigitte Bierlein war in ihren Positionen oftmals die Erste – darunter die erste Frau an der Spitze der Generalprokuratur, des österreichischen Verfassungsgerichtshofes und erste Bundeskanzlerin. Trauerreden halten Bundespräsident Van der Bellen, Kanzler Nehammer und Bierleins Nachfolger als VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter.



Begräbnis. Ab 14.45 Uhr starten Trauerkondukt und Beisetzung in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. oe24.TV. überträgt den Abschied von Brigitte Bierlein bereits ab 8 Uhr früh live.

Live auf oe24.TV: So läuft die Trauerfeier ab

Um 6:45 Uhr. Die Trauerfeierlichkeiten beginnen mit der liturgischen Ankunft und öffentlichen Aufbahrung des Sarges im Stephansdom. Zutritt über das Primglöckleintor.

7 bis 10 Uhr. Ein sechsköpfiges Spalier bewacht den Sarg. Es wechselt halbstündlich, ist mit wichtigen Vertretern des VfGH, Juridicum und anderer Institutionen besetzt.

Ab 10:30 Uhr. Offizierinnen und Polizistinnen bewachen Bierleins Sarg. Der Zugang für die Öffentlichkeit erfolgt durch das Riesentor des Domes zu St. Stephan.

11 Uhr. Feierliches Requiem von Mozart. Kardinal Schönborn leitet die Messe. Trauerreden von Bundespräsident Van der Bellen, Kanzler Nehammer und dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes.

14:45 Uhr. Beisetzung im Wiener Zentralfriedhof. Ein Trauerkondukt zieht zum Ehrengrab. Zugang: Tor 2 des Zentralfriedhofes.

Das ist das letzte Geleit für Österreichs erste Bundeskanzlerin, Brigitte Bierlein.