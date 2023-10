Amtsgeheimnis: Informationsfreiheitsgesetz offenbar fertig

Aus für Amtsgeheimnis soll nur in 87 Gemeinden in Österreich kommen Ein Entwurf für das Info-Freiheitsgesetz, das die türkis-grüne Regierung als "großen Wurf" und "Paradigmenwechsel" anpreist, zeigt: Das Aus für das Amtsgeheimnis soll nur in 87 großen Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern kommen.