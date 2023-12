Gesundheitsminister Kauf-RAU(s)CH: 46.000 Euro für iPads und Essen

Aus einer Anfrage an Gesundheitsminister Rauch geht hervor, wie viel das Ministerium für Bewirtung, Technik und Co. ausgegeben hat.

Philip Kucher, SPÖ-Klubchef, wollte vom Gesundheitsministerium wissen, wie viele Spesen und Repräsentationsausgaben in den letzten drei Monaten, also von 1. Juli bis 30. September, anfielen. Ein relativ hoher Kostenpunkt auf der Liste der Ausgaben sind dabei technische Anschaffungen. So wurden insgesamt zehn iPad Air (Version 2022) für insgesamt 7.790,04 Euro brutto gekauft. Rechnet man das Zubehör (Smart Keyboard, Office-Software) dazu, summieren sich die Ausgaben auf 10.425,14 Euro.

Des Weiteren sind die Kosten für die Bewirtung in der Zentralleitung aufgelistet. Insgesamt schlagen diese mit 36.227,20 Euro zu Buche, wobei der Betrag laut dem Gesundheitsministerium durch eine Vielzahl von Sitzungen, Pressekonferenzen, Besprechungen, Meetings und dergleichen zustande kommt. Eine detailliertere Aufschlüsselung der Bewirtungskosten könne aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes nicht durchgeführt werden, so das Ministerium.

Allein für Technik, Speis und Trank gab das Gesundheitsministerium also innerhalb von drei Monaten über 46.000 Euro aus.