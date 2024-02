× Gewessler & Brunner: Klima-Reise um 110.000 Euro

Die Teilnahme an der Klimakonferenz in Dubai von Klimaministerin Leonore Gewessler und Finanzminister Magnus Brunner war nicht ganz billig – zwei Delegationen verflogen zudem rund insgesamt 56 Tonnen CO2.

Die Klimakonferenz COP28 in Dubai im Dezember 2023 war ein hartes Ringen – am Ende war Österreichs Klimaministerin Leonore Gewessler allerdings begeistert, weil erstmals der Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Öl und Gas angepeilt wurden.

Die FPÖ wollte es diesmal ganz genau wissen und fragte die teilnehmenden Regierungsmitglieder Leonore Gewessler (Grüne) und Magnus Brunner (ÖVP) nach den detaillierten Kosten. Und die waren nicht ohne, wie eine oe24 vorliegende Auswertung der beiden Beantwortungen durch den blauen Parlamentsklub zeigt:

Gewessler: 22 Personen um 52.249,45 Euro

Die Klimaministerin reiste mit einer 22-köpfigen Delegation in die Emirate: Inklusive Gewessler waren es 15 Personen aus dem Ministerium, fünf Jugenddelegierte von „Climates Austria“ sowie je ein Mitarbeiter des Bundesumweltamtes sowie der KPC Kommunalkredit.

Und hier die Kosten:

Flugkosten gesamt 10.550,88 € (alle Economy)

Hotelkosten gesamt: 28.139,62 €

Sonstige Kosten gesamt: 623,97 €

Umweltbundesamt und KPC: Flug- und Hotelkosten 5.319,59 €

Jugenddelegierte: Flug und Hotel um 9.615,39 €.

Macht insgesamt 52.249,45 Euro, errechnete die FPÖ.



Brunner mit 8 Personen um 57.900,68 Euro

Bemerkenswert: Die achtköpfige Delegation von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gab noch mehr aus:

Für Übernachtung, Transport, Repräsentation wurden dabei 36.174,20 € ausgegeben.

Der Minister und vier Kabinettsmitarbeiter flogen in der Business Class nach Dubai – die Kosten dafür: 19.556 €

Nicht genauer definierte „zusätzliche Flugkosten“ beliefen sich auf 2.170,48 €.

Macht 57.900,68 Euro.

Aus dem Finanzministerium hieß es dazu: „Magnus Brunner übernahm bei der COP die Delegationsleitung von Bundespräsident Van der Bellen (der kurzfristig erkrankte) und war damit Vertreter Österreichs im Rahmen der Termine der weltweiten Staatschefs. Damit verbunden waren auch weitere weitreichende Repräsentationsaufgaben, wie mit dem Präsidenten der COP Dr. Sultan Al-Jaber.“



Die Blauen errechnen jedenfalls als Gesamtkosten für die österreichischen Delegationen von 110.150,13 Euro.

Tonnenweise CO2 verflogen

Dazu haben die FPÖ-Abgeordneten auch noch den CO2-Ausstoss berechnet:

Gewesslers 22-köpfige Delegation verflog – Annahme Flüge mit einer Boeing 777 - 27,4 Tonnen. Bei Brunners 8-köpfiger Gruppe waren es indes 28,3 Tonnen – macht zusammen 55,7 Tonnen.

FPÖler sind empört: "Was hatte Brunner dort verloren?"

FPÖ-General Michael Schnedlitz und der Abgeordnete Gerhard Deimek zeigten sich jedenfalls empört: Wenn es um die vermeintliche Rettung des Klimas geht, ist unseren Regierern nichts zu teuer. Während Gewessler zumindest fachlich für dieses Thema zuständig ist, weiß eigentlich kein Mensch, was der Finanzminister dort verloren hat – außer das Geld der Steuerzahler mittels nobler Anreise in der Business Class mit beiden Händen aus dem Fenster zu werfen. Der dabei hinterlassene ökologische Fußabdruck ist auch nicht von schlechten Eltern. Das einzig Positive: Es war dies wohl die letzte Klimakonferenz, an der Brunner und Gewessler als Regierungsmitglieder teilgenommen haben.“