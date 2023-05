Gewessler will die CO2-Steuer verdoppeln

Die CO2-Steuer soll von 55 Euro auf 120 Euro mehr als verdoppelt werden.

Im Oktober des vergangenen Jahres trat die sogenannte CO2-Bepreisung für Sprit in Kraft, sie verteuert den Liter Diesel (inkl. Mehrwertsteuer) um 9,9 Cent und Benzin um 8,6 Cent. Nun will Umweltministerin Leonere Gewessler die CO2-Steuer bereits erhöhen – und zwar drastisch!

Wie das Profil berichtet, plant die Grünen-Ministerin, dass die CO2-Steuer von derzeit 55 Euro pro Tonne auf 120 Euro erhöht wird. Das soll bereits 2025 -also in zwei Jahren gelten. Im Jahr 2030 soll die Bepreisung dann sogar 240 Euro betragen. Damit will Gewessler erreichen, dass Österreich doch noch die Klimaschutzziele erreicht.

Radikale Pläne

Im Umweltministerium werden auch andere radikale Maßnahmen angedacht. So könnte es in Zukunft in allen größeren Städten einen monatlichen „autofreien Tag“ geben, Verbrennungsmotoren bei Neuzulassungen schon im Jahr 2027 verboten und Tempolimits gesenkt werden.

Laut Profil laufen zu den Klimaplänen Gewesslers bereits heftige Verhandlungen mit der ÖVP. Vor allem Kanzleramt und Finanzministerium bremsen derzeit und auch die Wirtschaft legt sich quer.