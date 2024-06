ID-Austria gibt es ab Herbst direkt bei der Musterung

Stellungspflichtige können künftig die ID-Austria bei der Stellung beantragen. Mit dieser App für die digitale Verwaltung lassen sich viele Amtsgänge einfach erledigen. Zur Musterung muss man aber weiter persönlich.

Heute, am 12. Juni 2024, haben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Digitalisierung, Jugend und Zivildienst, bekannt gegeben, dass die Militärkommandos künftig Registrierungsstelle für die ID-Austria sind.

Bei der Stellung können damit Stellungspflichtige die ID-Austria beantragen.

Im Sommer erfolgt ein erster Probedurchgang in Klagenfurt.

Ab Herbst soll das Service in ganz Österreich verfügbar sein.

Durch die Digitalisierung von Amtswegen werden Zeit und Kosten gespart.

Tanner: "Modernere und bürgerfreundlichere Zukunft"

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sagt: „Das Bundesheer als Registrierungsstelle für die ID-Austria ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer moderneren und bürgerfreundlicheren Zukunft. Digitale Amtswege erfolgen nicht nur zeit- und kosteneffizienter, sondern erleichtern auch jungen Menschen den Zugang. So bleiben wir am Puls der Zeit und sichern uns eine zukunftsfähige Verwaltung. Ich freue mich, dass wir durch diese Maßnahme zur Digitalisierung unseres Landes beitragen.“

Die Digitalisierung soll es Menschen einfacher machen und Wege aufs Magistrat oder die BH sparen und damit die Verwaltung jederzeit nutzbar machen.

Claudia Plakolm (ÖVP), Staatssekretärin für Digitalisierung, Jugend und Zivildienst: „Wir haben einmal im Leben alle Burschen an einem Ort und das ist bei der Stellung. Die Stellung ist zum einen die größte Gesundenuntersuchung des Landes, was ich für unheimlich wichtig halte."

"Ab Herbst wird die Stellung zu 2 in 1, denn die Militärkommandos werden Registrierungsbehörde für die ID Austria. Damit können Burschen während ihrer Zeit bei der Stellung ganz einfach ihren Zugang zum Digitalen Amt einrichten lassen. Die Stellung ist damit doppelt gut genutzt: Ein Gesundheitscheck und einmal Amtswege und Ausweise einfach am Handy."