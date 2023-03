Kanzler richtet sich vor dem Wochenende an die Nation

Bundeskanzler Nehammer zeigt der Republik seine Zukunftsvision.

Wien. Bundeskanzler Karl Nehammer hält am Freitag eine Rede „zur Zukunft der Nation“.

Der ÖVP-Obmann will dabei seinen Zukunftsplan „Österreich 2030“ vorstellen und sagen, wohin sich Österreich seiner Vorstellung nach bis dahin entwickeln soll.

Hoch oben am Wienerberg. Seine Rede hält Nehammer in der Wiener Eventlocation „Thirty Five“ im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg. Im Vorfeld will sein Team nicht viel zu den Pflöcken verraten, die der Kanzler einhauen will.

Krise. Die Österreicher erwarten sich Antworten auf die drängendsten Probleme: die Sicherheit der Energieversorgung, die Teuerungskrise, Arbeitskräftemangel und Gesundheitsversorgung.