Nach Corona: Nehammer will Versöhnungsprozess starten

Mit Ende Juni werden alle Corona-Maßnahmen auslaufen. Bundeskanzler Nehammer will nun einen Versöhnungsprozess starten.

Bundeskanzler Nehammer sagte im Rahmen einer PK Corona habe die Menschen in Österreich schwer belastet und es müsse nun ein Versöhnungsprozess gestartet werden. "Nennen wir es beim Namen: Corona war für unsere Gesellschaft eine Art Trauma, das wir nun gemeinsam aufarbeiten sollten. Diese Pandemie war die erste Pandemie der jüngeren Geschichte, niemand von uns hatte diese Erfahrung zuvor gemacht, auch unsere Großeltern nicht", so der Bundeskanzler.

"Eine kritische, schonungslose Analyse ist daher Pflicht und gleichzeitig Voraussetzung, um diese gesellschaftlichen Wunden zu heilen und das Trauma zu bewältigen. Wir wollen die Hand ausstrecken auch zu all jenen, die sich durch die Pandemie und ihre Folgen nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft willkommen gefühlt haben. Dazu wollen wir einen Prozess starten, der es den Menschen in Österreich ermöglicht, alles, was sie in der Corona-Zeit erlebt haben, aufzuarbeiten. Ziel ist es, zu jener Gemeinsamkeit zurückzufinden, die unser Land seit Jahrzehnten stark macht und eine gesellschaftliche Versöhnung zu schaffen", so Nehammer, der nun dazu aufruft die Gräben, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, wieder zu schließen.

Auch Gesundheitsminister Rauch äußerte sich zum Thema Corona. Auch er sieht eine schwere Belastung der Bevölkerung durch die Corona-Panedmie. ". Drei Jahre nach Beginn der Pandemie wird es Zeit für ein neues Miteinander. Wir müssen ernsthaft darüber reden, wie wir unser Land gemeinsam gestalten, wie wir Vertrauen wieder aufbauen können", so Rauch im Rahmen der PK.