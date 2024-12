Nehammer lädt Schwedens Premier zum Neujahrskonzert ein

Auch 2025 wird Bundeskanzler Karl Nehammer wieder zu Gast beim traditionellen Neujahrskonzert sein. Wen er für 1. Jänner einlädt, lesen Sie hier.

Mit seinem Gast will Bundeskanzler Karl Nehammer ein besonderes Zeichen der europäischen Freundschaft setzen. Der ÖVP-Politiker lädt den schwedischen Premierminister Ulf Kristersson zum traditionellen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti.

Anlass der Einladung ist, dass sowohl Österreich als auch Schweden im Jahr 2025 den 30. Jahrestag ihres Beitritts zur Europäischen Union feiern. „Das Jubiläum erinnert uns an die gemeinsamen Werte und die wichtige Rolle, die unsere Länder in der Europäischen Union einnehmen", erklärte Nehammer. „Es ist ein Ausdruck der engen Verbundenheit zwischen Österreich und Schweden und unseres gemeinsamen Bekenntnisses zu einem starken und geeinten Europa." Schweden sei in Schlüsselbereichen wie der Migrationspolitik und der Stärkung der Union als bedeutender Wirtschafts- und Innovationsstandort ein "wichtiger Verbündeter und verlässlicher Partner".

Tags darauf, am 2. Jänner, werden außerdem bilaterale Arbeitsgespräche und ein Pressestatement der beiden Regierungschefs stattfinden.