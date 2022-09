Österreich sendet mehr Polizei an EU-Außengrenze Ungarn-Serbien

Innenminister stockt das Kontingent an Ungarisch-serbischer Grenze auf.

Wien. Konret werden künftig statt bisher 50 bis zu 70 österreichische Polizisten an der Grenze zu Ungarn tätig sein: „In den nächsten Wochen“ sollen rund 20 Beamte hinzukommen, bestätogte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag nach einem Treffen mit seinem Lollegen aus Budapest, Sándor Pintér, in Wien.

Auch Drohnen im Einsatz. Künftig werden zudem österreichische Polizei-Drohnen auch über Ungarn gegen Schlepper eingesetzt.

Der Minister verwies auf 41.900 Asylanträge, die heuer von Jänner bis einschließlich Juli in Österreich gestellt wurden, und auf 18.000 Anhaltungen sowie 80 Festnahmen mutmaßlicher Schlepper an der EU-Außengrenze Ungarn-Serbien bisher in diesem Jahr. Fast alle in Österreich aufgegriffenen Asylwerber kommen über Ungarn nach Österreich.