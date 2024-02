Polizei macht Überstunden für fast 140 Millionen Euro

Mehr Demos, Objektschutz und Terror-Warnstufe - bei der Polizei laufen Rekordzahlen bei den Überstunden an. 2023 zahlte der Bund dafür 137,6 Millionen Euro.

Erst vor einigen Tagen ließ die Wiener Polizei aufhorchen. 2023 habe man 2,18 Millionen Überstunden in Wien gehabt - das komme an den Spitzenwert von 2018 heran, damals waren es 2,34 Millionen gewesen.

Nun, in einer Anfragebeantwortung an die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper nennt Innenminister Gerhard Karner aktuelle Zahlen für ganz Österreich - und zwar, was die Finanzen betrifft. Demnach zahlte der Bund im vergangenen Jahr sage und schreibe 137,6 Millionen Euro an Überstundenvergütungen im Bereich der Polizei, bei rund 28.000 Planstellen in der Exekutive.

Exakte Vergleichszahlen aus den Jahren davor lagen zunächst nicht vor, doch auch im Innenministerium gab man zu, dass die Zahl der Überstunden sehr hoch sei. Es gebe dafür mehrere Gründe: