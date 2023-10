Schon fast 60 Prozent misstrauen Nehammer

Und 53 % attestieren türkis-grüner Regierung schlechte Zusammenarbeit

Vertrauen. Das Burger-Beben trifft den Kanzler auch beim wohl heikelsten Umfrage-Kriterium eines jeden Politikers – bei seiner persönlichen Glaubwürdigkeit.

Auf die Frage, ob sie Karl Nehammer vertrauen oder misstrauen, setzen in der aktuellen Lazarsfeld- Erhebung lediglich 21 % ihr Vertrauen in den Kanzler – gleich 59 % misstrauen Nehammer, das ist ein Plus von 8 Punkten, eine einzigartig starke Schwankung. Nehammer zieht mit seinem Sager die gesamte Bundesregierung hinunter – ihr misstrauen inzwischen schon 51 %.

Schlechte Zusammenarbeit. Das schlägt sich nach Ansicht der Bevölkerung auch auf die Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen nieder: Nur 19 % bewerten die Zusammenarbeit in der Koalition derzeit als „stabil und gut“ – gleich 53 % halten sie hingegen für schlecht (das sind 4 Prozentpunkte mehr als vor einer Woche). Davon sagen 34 %, sie sei sogar „sehr schlecht“.