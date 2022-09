Streit um Asylwerber-Klimabonus: Maurer sieht Koalition in Frage gestellt

Der Streit um den Klimabonus für Asylwerber spitzt sich zu. Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sieht sogar die Koalition in Frage gestellt und fordert ein klares Bekenntnis von der ÖVP.

Am Freitag schlug zuerst ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner einen äußerst scharfen Ton an: Das Nein der Grünen zu einer Streichung des Klimabonus für Asylwerber sei "für die Volkspartei nicht hinnehmbar", betonte sie in einer schriftlichen Mitteilung. Sollten sich die Grünen hier nicht "bewegen" sei "für die Volkspartei eine rote Linie überschritten". Denn das "können und wollen wir ... nicht akzeptieren", drohte Sachslehner.

Auf Twitter schoss nun die Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, knallhart zurück. In Bezug auf die von Sachslehner genannte "rote Linie" fragt Maurer: "Stellt die ÖVP damit die Koalition in Frage?"

Bisher hatten die fragwürdigen Äußerungen von Frau Sachslehner, die weder im Regierungsteam noch im Nationalrat vertreten ist, keinerlei Einfluss auf die Regierungsarbeit. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt - der Koalitionspartner muss hier Farbe bekennen. — Sigi Maurer (@sigi_maurer) September 9, 2022

Gleichzeitig betonte Maurer, dass die Zusammenarbeit mit Bundeskanzler Karl Nehammer und seinem Regierungsteam konstruktiv und in schwierigen Zeiten von Verantwortungsbewusstsein geprägt sei. "Bisher hatten die fragwürdigen Äußerungen von Frau Sachslehner, die weder im Regierungsteam noch im Nationalrat vertreten ist, keinerlei Einfluss auf die Regierungsarbeit. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt - der Koalitionspartner muss hier Farbe bekennen", so Maurer.