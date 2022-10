Teuerung: So viel Geld gibt's vom Staat

Klimabonus und Co. sind erst der Anfang – alle Entlastungen im ÖSTERREICH-Check.

Wien. Die Regierung nimmt viel Geld in die Hand, im neuen Budget gibt es mit rund 115 Milliarden Euro so hohe Ausgaben wie noch nie. Ein großer Teil davon soll die Menschen in diesen Krisenzeiten möglichst hoch entlasten – ÖSTERREICH liefert Ihnen den großen Überblick, welche Boni noch auf uns zukommen.

Einmalzahlung. Schon im August gab es 180 Euro Sonder-Familienbeihilfe pro Kind, im September dann 300 Euro für besonders Betroffene (Mindestpensionisten, Arbeitslose, Bedürftige). Auch der Klimabonus (500 Euro für Erwachsene, 250 Euro für Kinder) wird seit dem Herbst ausbezahlt.

Energiehilfe noch heuer, Strukur-Reformen 2023

Maßnahmen. Noch heuer folgen Entlastungen gegen die explodierenden Energiekosten: Die Strompreisbremse greift ab Dezember: Bis zu 2.900 Kilowattstunden (kWh) zahlt man den gedeckelten Preis von 10 Cent pro kWh. Für GIS-Gebühren-Befreite gibt es weitere 200 Euro.

Struktur. Die großen Brocken stehen dann ab nächstem Jahr an: Die kalte Progression wird abgeschafft. Auch die Sozialleistungen werden dann an die Inflation angepasst, die Pensionen ebenso um mindestens 5,8 % angehoben. Zusätzlich gibt es bis zu 500 Euro Teuerungs­absetzbetrag.

Entlastung. Das macht sich im Börserl bemerkbar: Ein Pensionist aus Wien mit 1.800 Euro Bruttopension im Monat kann sich durch die Maßnahmen bis 2026 insgesamt über 7.389 Euro mehr freuen. Ein Ehepaar mit zwei Kindern (10 und 14 Jahre) mit einem Haushaltseinkommen von 3.500 Euro brutto pro Monat kommt gar auf 16.348 Euro Gesamtentlastung im selben Zeitraum. Wie viel einem jetzt mehr bleibt, kann man nun online im „Entlastungsrechner“ des Finanzministeriums berechnen.