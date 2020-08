Rendi-Wagner rät jedem "sich impfen zu lassen"

Beim vierten ORF-Sommergespräch ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu Gast bei Moderatorin Simone Stribl.

Am Montagabend war Rendi-Wagner in der vierten Folge des ORF-Sommergespräches an der Reihe mit Stribl im Weingut am Reisenberg an der Reihe. Auf dem Gesprächsplan standen die Themen Corona-Krise, Arbeitsmarkt und Kritik an der türkis-grünen Regierung.