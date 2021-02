Die SPÖ-Chefin und Medizinerin warnt davor jetzt schon zu öffnen. Es würde ein unkontrollierbares Risiko für die Bevölkerung bedeuten.

Am Montag wurden die Oppositonschefs ins Bundeskanzleramt geschalten, um mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über etwaige Lockerungen zu beraten. Nach dem Gespräch warnte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vor einer Öffnung. "Jetzt zu öffnen ist der falsche Weg", so Rendi.

Jetzt zu öffnen, bedeute ein unkontrollierbares Risiko für die Bevölkerung, so Rendi. Besonders im Angesicht der Mutationen und der niedrigen Impfrate. Zudem mahnte sie die Bundesregierung zum Ausbau der "Wohnzimmertests". Die SPÖ habe maßgeblich an der im Parlament beschlossenen, neuen Teststrategie mitgearbeitet, aber das Papier alleine nütze nichts, so die Medizinerin.