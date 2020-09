Riesen-Streit um Corona-Ampel: Wird Wien morgen auf Gelb gestellt?

Wie oe24 erfuhr, soll das Gesundheitsministerium darauf pochen einige Großstädte auf Gelb stellen zu wollen. Gegenwind kommt da vor allem aus den betroffenen Ländern.

Die in Österreich lang erwartete erste Schaltung der Corona-Ampel wird am morgigen Freitag erfolgen und das Ergebnis per Webseite publiziert. Unbekannt sind vor der Premiere die Konsequenzen, die mit den vier möglichen Farben erfolgen werden. Das Prozedere vor der Zuweisung einer Farbe von Grün (niedriges Risiko) bis Rot (sehr hohes Risiko) wurde vor einer Woche bei einer Generalprobe getestet.

Doch neben offenen Fragen bezüglich des Ablaufs müssen sich die Verantwortlichen derzeit mit ganz anderen Problemen herumschlagen. Es herrscht eisige Stimmung unter den Teilnehmern der Sitzung im Gesundheitsministerium. Derzeit tobt ein wüster Streit um die Entscheidung, welche Bezirke morgen auf gelb herabgestuft werden sollen. Wie oe24 erfuhr, soll das Gesundheitsministerium darauf pochen einige Großstädte wie Wien, Linz oder auch Wels auf Gelb stellen zu wollen.

Gegenwind kommt da vor allem aus den betroffenen Ländern. Sie weigern sich diese Entscheidung zu akzeptieren. Kein Wunder: immerhin würde es in diesem Falle für den jeweiligen Bezirk bedeuten, dass neue Regeln greifen müssten. Darunter fällt auch eine ausgedehnte Maskenpflicht auf alle Innenräume (siehe weiter unten).

Die Stimmung ist im Keller. "Es herrscht komplettes Chaos. Das kann heute noch lange dauer, bis es eine Entscheidung gibt", so ein Sitzungsteilnehmer zu oe24. Um doch noch zu einer Lösung zu kommen, wurde die Sitzung um mehrere Stunden verlängert.

Bezirk auf Gelb, dann gelten folgende Regeln

Was es bedeuten würde, wenn ein Bezirk auf Gelb gestellt wird, ist nun auch klar. Hier die wichtigsten Punkte:

Maskenpflicht ausgedehnt: Die Maskenpflicht in Innenräumen – derzeit gültig in Supermärkten, Tankshops etc. – würde wohl auf alle öffentlich zugänglichen Indoor-Bereiche ausgedehnt werden, also z. B. auf den gesamten Handel.

Abstandsregel ausgeweitet: Auch die Abstandsregeln (1 m) würde dann ausgeweitet und wohl stärker kontrolliert.

Veranstaltungen gekappt: Dritter Punkt: die Höchstzahl bei Veranstaltungen (5.000 Indoor, 10.000 Outdoor). die eben erhöht wurden, müssten wieder zurückgefahren werden. Heißt etwa: Keine Rapid-Spiele mit 10.000 Fans.

Präventonskonzepte: Zugleich müsste es neue Hygiene-Konzepte geben.



Diese Maßnahmen würden im Falle eines gelben Bezirkes voraussichtlich dann schon nächste Woche greifen.