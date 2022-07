Riesen-Wirbel um Inflations-Sager von Nehammer

Eine Aussage von Kanzler Karl Nehammer auf dem Tiroler Parteitag sorgt für Aufregung.

Beim Parteitag in Innsbruck wurde Platter-Nachfolger Anton Mattle mit 98,9 Prozent zu Tirols neuem ÖVP-Obmann gewählt. Auch Kanzler Nehammer war dort und hielt als bekanntester Gast eine Rede. Neben Lob für Mattle kam er dabei auch auf die Inflation zu sprechen. Wegen einer Aussage gehen in den sozialen Medien jetzt die Wogen hoch, so scherzte der Kanzler: "Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sag Alkohol ist grundsätzlich ok, aber..."

Nehammer in Tirol zu Inflation: "Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sag Alkohol ist grundsätzlich ok, aber..." pic.twitter.com/PDQ9soOCyB — Mathias Morscher (@mathiasmoe) July 9, 2022

"Scherze über Psychopharmaka zeigen mal wieder eine Empathie- und Ahnungslosigkeit, die einen sprachlos zurücklassen", schreibt eine Twitter-Userin. "Da fehlen einem die Worte. Der Kanzler macht sich über Alkoholkonsum und Psychopharmaka lustig. Und das in einer ernsten Krise", meint ein anderer. Auch die Aussage, dass Alkohol grundsätzlich ok ist, wird heftig kritisiert. Viele werfen Nehammer vor, die Ängste der Menschen nicht ernst zu nehmen.

Kritik von der FPÖ

Auch FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz kritisiert den Kanzler: „Die flapsigen Bemerkungen von Bundeskanzler Karl Nehammer, wonach die aktuellen Herausforderungen entweder nur mit „Alkohol oder Psychopharmaka“ zu bewältigen sein werden, sind ein klassischer Offenbarungseid und spiegeln das völlige Versagen der Regierung auf der einen Seite und die totale Überforderung mit der Gesamtsituation auf der anderen Seite wider."

Tirol-Wahl

Zweieinhalb Monate vor der vorgezogenen Landtagswahl am 25. September hat die Umfragen-gebeutelte Tiroler ÖVP den Befreiungsschlag beschworen: Spitzenkandidat und Wirtschaftslandesrat Anton Mattle wurde am Samstag beim 24. Ordentlichen Landesparteitag in Alpbach mit 98,9 Prozent der Delegiertenstimmen für fünf Jahre zum Landesparteiobmann gewählt. Damit ist die Parteichef-Ära des scheidenden LH Günther Platter nach mehr als 13 Jahren beendet.