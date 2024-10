Rudi Fußi will SPÖ heute den Asyl-Marsch blasen

PR-Agenturchef Rudi Fußi will die SPÖ übernehmen und als "Anti-Babler" gegen Andi Babler kandidieren. Ab 13 Uhr stellt er heute "neue Asyl- und Migrationspläne" vor, samt Koalitionsbedingungen.

Heute ab 13 Uhr will sich Rudi Fußi dem Thema widmen, das für Kern-Spaltung in der SPÖ sorgen könnte. Asyl und Migration. Nirgends scheinen die verschiedenen Partei-Flügel heftiger zu streiten als bei diesem Reizthema.

"Neue Rote"

Der selbsternannte "Neue Rote" Fußi will also "Neue Asyl- und Migrationspolitik samt Koalitionsbedingungen" auf den Tisch klopfen. Er habe "Cojones", (spanisch für Eier), sagte Fußi bei seiner Antrittsrede als SPÖ-Obmann-Aspirant. Das will er heute beweisen.

Fußi: "Das ist das umstrittenste Thema, ich spreche bewusst dazu"

Im Vorfeld sagte Rudi Fußi : “Ich habe mich bewusst für den Auftakt der inhaltlichen Erklärungen für das umstrittenste Thema entschieden, weil hier das Versagen von ÖVP und SPÖ am größten war und bis heute auch ist. Auch in diesem Bereich wird es zu einem völligen Neustart kommen. Ebenso werde ich zu diesem Kapitel auch meine Koalitionsbedingungen nennen, ohne die es keine Regierungsbeteiligung der SPÖ unter meiner Führung geben wird.”