Alles neu: Hofer baut Sortiment mit über 200 Produkten aus

Neues Ranking: Die gemütlichsten Reiseziele im Herbst Wenn das Laub in leuchtenden Farben von den Bäumen fällt und die Natur sich in herbstliche Pracht hüllt, verwandeln sich viele Städte in zauberhafte Oasen der Gemütlichkeit. Wo es in Europa jetzt besonders behaglich wird, zeigt ein neues Ranking.