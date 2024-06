"Schämt euch": Kickl tobt gegen ORF wegen EM-Übertragung

Jetzt zuckt FPÖ-Chef Herbert Kickl so richtig aus. Weil der der historische Sieg unseres Teams gegen Holland (3:2) nicht vom ORF, sondern von ServusTV übertragen wurde, wirft Kickl dem ORF Totalversagen vor.

Kickl bläst dem ORF jetzt wegen der TV-Rechte um die EM so richtig den Marsch: "Lieber ORF! Schämt ihr euch eigentlich gar nicht? Die Österreicher zockt man, ohne mit der Wimper zu zucken, mit der Haushaltsabgabe so richtig ab, aber wenn es um solche sportlichen Ereignisse geht, versagt man komplett."

Deshalb ist Kickl richtig sauer

Darum geht es Kickl: Während unser Team die Niederländern mit einer begeisternden Leistung, die das ganze Land mitriss, besiegte, lief im ORF das Parallelspiel Frankreich-Polen. Keine heimischen Festspiele im ORF, aber Zwangsgebühren!

"Was machen dort so manche Herrschaften eigentlich beruflich? "

Kickl ist empört und legt nach. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er: "Das ist doch MEGA-PEINLICH, was man sich am Küniglberg erlaubt. Hauptsache die ORF-Bonzen bekommen ihre fetten Rekordgagen ausbezahlt. Hauptsache der ORF ist beim Gender-Wahnsinn und Woke-Irrsinn immer vorne mit dabei, aber wenn es um solche Spitzenspiele geht, scheitert man an allen Ecken und Enden. Was machen dort so manche Herrschaften eigentlich beruflich? "

FPÖ will Haushaltsabgabe abschaffen

Geht es nach Kickl, muss das Konsequenzen für den ORF haben. Er hält an seiner Forderung jetzt erst recht fest, die Haushaltsabgabe abzuschaffen. Möglich wird das wohl nur sein, wenn Kickl und seine Freiheitlichen Teil der nächsten Regierung sind. Ob das gelingt, bleibt fraglich.