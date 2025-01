Schallenberg fliegt jetzt zum Weltwirtschaftsforum

Nach dem Parlament geht es für Kanzler Alexander Schallenberg heute direkt zum Flughafen. Er vertritt Österreich beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz.

Nach seiner Kanzlerrede im Parlament geht es am Mittwoch für Interims-Kanzler Alexander Schallenberg direkt zum Flughafen, wo er mit der Swiss nach Zürich fliegt.

Von dort dann in die Schweizer Berge, wo Schallenberg Österreich beim Weltwirtschaftsforum in Davos vertritt.

Fokus: Naher Osten

Für Schallenberg liegt der Fokus der Treffen in Davos heuer ganz klar auf dem Nahen Osten. So trifft er Kollegen aus Ägypten, Jordanien und Syrien zu Gesprächen. Außerdem sitzt er auf Panels zum Nahen Osten mit dem irakischen Präsidenten und dem französischen Außenminister.

Panel zum Westbalkan

Fixpunkt auch heuer ein Panel zum Westbalkan, dem u.a. auch die Erweiterungskommisarin Marta Kos, der serbische Präsident Vucic, der kosovarische Premier Kurti und der montenegrinische Premier Spajić beiwohnen.

Verschwörungstheorien

Bereits jetzt demonstrieren hunderte WEF-Gegner und Kapitalismus-Kritiker in den Schweizer Bergen gegen das Weltwirtschaftsforum. Die Polizeipräsenz ist deshalb hoch, auch Österreichs Streitkräfte sichern den nahen Luftraum. Viele Verschwörungstheorien ranken sich um das Treffen in Davos, wie auch um die Bilderberger-Konferenz. Letztere ist irgendwann im Sommer, die Gästeliste ist noch offen.

Am Freitag wieder in Wien: Australische Außenministerin kommt

Nach 36 intensiven Stunden in Davos geht es für Schallenberg am Freitag zurück nach Wien. Dort wartet dann wieder der Außenminister-Hut: Am Freitag Nachmittag kommt die australische Außenministerin Penny Wong vorbei.

Ball der Industrie und Technik im Musikverein

Am Samstag steht der TC auf dem Programm, der Ball der Industrie und Technik im Musikverein. Dort wird Schallenberg Grußworte halten (erwartet wird ein flammendes Plädoyer für freie Kunst und Kultur).

Ratssitzung in Brüssel

Und zum Abrunden der Woche geht’s am Sonntag Abend wieder zum Flughafen – Schallenberg fliegt nach Brüssel, wo am Montag der Rat der Außenminister tagt.