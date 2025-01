Schallenberg: "Mein erstes Telefonat als Bundeskanzler"

Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Freitag mit dem deutschen Regierungschef Olaf Scholz (SPD) gesprochen.

Es sei sein "erstes Telefonat als Bundeskanzler" gewesen, ließ der Außenminister am Abend auf der Plattform "X" wissen. Und weiter: "#Deutschland und #Österreich sind nicht nur Nachbarn, sondern vor allem enge Partner. Das ist besonders in politisch turbulenten Zeiten unerlässlich."

Schallenberg war am Freitag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem Vorsitz der Regierung betraut worden. Der Außenminister wird diese Aufgabe ausfüllen, bis es ein neues Kabinett gibt. Scholz wird aller Voraussicht nach am Samstag bei Bundesparteitag der SPD in Berlin neuerlich zum Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten gewählt werden. Dass er nach den deutschen Bundestagswahlen am 23. Februar eine neue Amtszeit antreten wird, gilt nach aktuellen Umfragen als eher unwahrscheinlich.