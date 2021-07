Schlacht um neuen ORF-Chef

Mehrheit für Weißmann bröckelt. Schafft Wrabetz die Wahl-Sensation?

Letzten Sonntag stand es hier in ÖSTERREICH: Roland Weißmann, der stellvertretende Finanzdirektor und „Chefproducer“ des ORF, wird sich am Donnerstag als Kandidat für den ORF-General bewerben.



Genau so kam es. Seither gilt Weißmann als Wunschkandidat der ÖVP, die mit 20 von 35 Stimmen die klare Mehrheit im ORF-Stiftungsrat hat.



