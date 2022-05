Schramböck: Rücktritt via Facebook

Nach Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat am Montag auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) ihren Rücktritt offiziell bekannt gegeben.

In einem Video auf Facebook bedankte sie sich auch bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der sie in die Regierung geholt hatte. Nähere Gründe für ihren Rücktritt oder die Nachfolge im Ressort gab sie nicht bekannt. Schramböck galt schon seit längerem als Ablösekandidatin in der ÖVP-Regierungsriege.

"Es war mir einer Ehre"

"Nach fast fünf Jahren in der Politik lege ich mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurück", sagte Schramböck auf ihren Kanälen in den diversen sozialen Medien, zählte noch einmal ihre durchgesetzten Vorhaben auf und resümierte: "Ich habe diesen Schritt nie bereut." Österreich sei ein solider Wirtschaftsstandort, so Schramböck, die sich auch bei Regierungskollegen, Sozialpartnern und Landeshauptleuten bedankte und meinte: "Es war mir eine Ehre für Österreich zu arbeiten und ich danke für das Vertrauen."

Schramböck hatte am Vormittag noch an einer turnusmäßigen Sitzung des Tiroler ÖVP-Landesparteivorstandes teilgenommen. Dort meldete sie sich zwar nach APA-Informationen - nach einigen landespolitischen Themen - gegen Ende zu Wort, soll aber keine dezidierte Aussage zu ihrer Zukunft getroffen haben. In Wiener Regierungskreisen war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon zu hören, dass ihr Rücktritt unmittelbar bevorsteht.

Schramböck war bereits seit Monaten als mögliche Ablösekandidatin gehandelt worden. Ihre Ablöse zum Amtsantritt von Nehammer vergangenes Jahr scheiterte am Widerstand Platters.

Nehammer bastelt an Nachfolgern

Bundeskanzler Karl Nehammer soll bereits an einer Nachfolge basteln. Nehammer muss nun wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag einen kompletten Neustart seines Regierungsteams verkünden.

Duell um Nachfolge

Der Nachfolger soll Mitte der Woche präsentiert werden. Es soll auch eine Neustrukturierung kommen. Wahrscheinlich ist, dass die Tourismus-Agenden aus dem Landwirtschaftsministerium ins Wirtschaftsministerium wandern. Hinter den Kulissen gibt es einen Zweikampf um den Ministerjob zwischen dem Wirtschaftsbund und Tirol, die das Ministerium beide für sich beanspruchen. Im Wirtschaftsbund wird die Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli favorisiert. Möglich wäre aber auch ein Tiroler "Touristiker", heißt es aus der ÖVP.

Im Hintergrund wird auch darüber diskutiert, ob man Wirtschaft und Arbeit zusammenlegt und der jetzige Arbeitsminister Martin Kocher auch das Wirtschaftsministerium übernimmt.