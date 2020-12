Schul-Öffnung: Corona-Aufstand der Lehrer

In einem offenen Brief warnt die Wiener Lehrergewerkschaft vor Normalbetrieb.

Nein, die Schulen seien nicht sicher, daran änderten auch Massentestungen nichts, sagt der Chef der Wiener Lehrergewerkschaft Thomas Krebs. Er fordert in einem offenen Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann und den Wiener Bürgermeister ­Michael Ludwig Folgendes: Kein Vollbetrieb.Krebs zählt die mangelnden ­Sicherheitsvorkehrungen an den Schulen auf, die ­einen Vollbetrieb derzeit verhindern.