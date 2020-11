Schulstart nach Lockdown: So geht es los

Am 7. Dezember öffnet die Schule wieder ihre Pforten. Aber wohl nicht überall.

Am Ende des Lockdowns wünscht sich Bildungsminister Heinz Faßmann: „Ich möchte alle Schüler wieder im Präsenzunterricht haben."Doch fix scheinen bis jetzt nur die Pflichtschüler in den Unterricht in der Klasse zu starten.