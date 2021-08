Sie erraten nie, wie viel Dioptrien Armin Wolf hat

Der ZiB2-Moderator überraschte am Mittwoch mit Brille.

ZiB2-Moderator Armin Wolf überraschte am Mittwoch mit einem neuen Look und trat mit Brille vor die Kamera. Was viele Zuschauer nicht wissen: der Anchor tauscht normalerweise extra für die Sendung Brille mit Kontaktlinsen.

Auf Twitter verriet Wolf am Donnerstag nun auch, wie kurzsichtig er ist. „Bevor mir jetzt noch wer schreibt, dass meine Brille zu schmal und zu klein ist: Ich habe -13,5 und -15,5 Dioptrien. Da geht keine breitere Fassung, weil größere Gläser am Rand viel zu dick wären.“

Bevor mir jetzt noch wer schreibt, dass meine Brille zu schmal und zu klein ist: Ich habe -13,5 und -15,5 Dioptrien. Da geht keine breitere Fassung, weil größere Gläser am Rand viel zu dick wären. Aber danke für die vielen Hinweise! ;-) — Armin Wolf (@ArminWolf) August 11, 2021

Nach ORF-Wahl: ZiB2-Aus für Armin Wolf?

Nach der verlorenen ORF-Wahl machte Alexander Wrabetz Andeutungen, wen er gerne in der neuen Newsroom-Führung hätte. Armin Wolf wäre für den scheidenden ORF-Chef ein Wunschkandidat als Digitalchefredakteur im Newsroom. Bereits jetzt ist der Moderator in der "ZiB"-Chefredaktion schon für Digital/Social Media zuständig. Wie erfolgreich der "ZiB2"-Star mit sozialen Medien umgehen kann, beweist zum Beispiel seine Follower-Zahl auf Twitter. Dort folgen ihm fast 500.000 User. Hätte Armin Wolf mit seiner neuen Rolle als Digitalchefredakteur im Newsroom dann weniger Zeit für die "ZiB2"-Moderation?



Auf die Frage, ob Armin Wolf nach der Wrabetz-Andeutung auf dem Bildschirm bleiben würde, antwortet der Star-Moderator auf Twitter ganz deutlich mit "Ja. Gleich heute Abend wieder: 22.00, ORF2 + 3sat." Außerdem erklärt er, dass er für Digitales "in der TV-Chefredaktion als stv. CR seit über 10 Jahren" mitverantwortlich sei. "Empfehle die ZiB100 und "Zeit im Bild" auf FB u. Insta, die beiden erfolgreichsten ö. News-Kanäle auf Social Media. Und demnächst Tiktok", setzt er ein Zwinker-Smiley zu seinem Tweet.