Ski-Start: Länder dürfen selbst entscheiden

Die Bundesländer dürfen selbst entscheiden, ob die Lifte und Gondeln am 24. Dezember öffnen oder nicht.

Der dritte Lockdown in Österreich ist fix. Heute Abend verkündet die Regierung die neuen Maßnahmen, die bis 18. Jänner gelten sollen.Bis zuletzt unklar war, ob auch die Skilifte still stehen müssen und nicht wie geplant am 24. Dezember öffnen dürfen. oe24-Informationen zufolge dürfen die Länder nun selbst über die Öffnung entscheiden.