So lacht das Netz über Mückstein

Eigentlich war der Gesundheitsminister zugeschalten, um Fragen zum Thema Impfpflicht und Lockdown zu beantworten. Auskunftsfreudig war Mückstein jedoch nicht, waren es doch meist inhaltslose Worthülsen, die Mückstein im Interview von sich gab. Mit Worthülsen wie "Wir brauchen einen breiten Konsens" und "Wir haben einen breiten Prozess gestartet" versuchte Mückstein den Fragen von Armin Wolf auszuweichen." Dieser warf ein: "Ich unterbreche Sie nur ungern, aber Sie antworten sehr ausführlich auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe."

Nicht lange nach dem Interview machte sich bereits das Netz über das groteske Interview von Mückstein lustig. Tweets wie "Mückstein habe einen Roboterchip", oder "Armin Wolf führt ein Interview mit einem Roboter" sind häufig zu finden. Auch ein Best-Of Video der Worthülsen Mücksteins fand sich schnell auf Twitter.

Auch der ehemalige Abgeordnete Peter Pilz äußerte sich auf Twitter zum Mückstein Interview. Für ihn sei der Auftritt von Mückstein "erschütternd gewesen. "Ich habe Wolfgang Mückstein als engagierten Arzt kennengelernt", so Pilz.

Ich habe @WolfgangMueckst als engagierten und kompetenten Arzt kennengelernt. Umso erschütternder war sein gestriger Auftritt in der #zib2. Die Geduld, die @ArminWolf an den Tag gelegt hat, war so außerordentlich wie die Selbstdemontage des Ministers.