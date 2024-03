So reagiert All-Felix auf das Kommunisten-Beben in seiner Heimatstadt

"Ich glaube, ich hole meine Eltern auch noch zu mir in die Schweiz"

Die Stadt Salzburg ist seit der Gemeinderatswahl am Sonntag tiefrot, quasi "Danklrot": Erstmals kommt ein Kommunist - Kay-Michael Dankl von der KPÖ+ - in die Bürgermeisterwahl-Stichwahl, und zwar gegen SPÖ-Vizestadtchef Bernhard Auinger.

Das Kommunisten-Beben in Salzburg sorgt nicht nur international für Aufregung, sondern beschäftigt auch Felix Baumgartner, der in Salzburg aufwuchs. „GRATULIERE Salzburg hat gewählt. Sozialisten und Kommunisten gehen in die Stichwahl. Ich glaube, ich hole meine Eltern auch noch zu mir in die Schweiz“, schrieb der Extremsportler auf Facebook.

Auf das Posting reagiert Baumgartners Mutter: „Juhu, ich freu mich auf den Umzug in die CH. Wann geht's los? Kann ich schon mit packen anfangen?“. Felix Baumgartner antwortet dann: „Ich schick euch eine Limousine. Freu mich“