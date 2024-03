Erste Ergebnisse liegen vor

In einigen kleineren Gemeinden haben die Wahllokale bereits geschlossen und die Stimmen wurden ausgezählt. In der Gemeinde Viehofen wählten demnach 67.5 Prozent die ÖVP, 32.5 Prozent die FPÖ. In Krimml bekam die ÖVP 57.7 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, die SPÖ schaffte 42.3 Prozent. In Muhr wählten 54.2 Prozent schwarz, 28.6 Prozent die SPÖ und 17.2 Prozent die Freiheitlichen.

Auch in Weißpirach konnte die ÖVP über die Hälfte der Stimmen für sich gewinnen. Die Volkspartei kam hier auf 58.4 Prozent der Stimmen, die FPÖ auf 41.6 Prozent.