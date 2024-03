Bürgermeisterkandidat Kay-Michael Dankl für die Stadt Salzburg bedankte sich für die Unterstützung. Er erhält voraussichtlich knapp unter 30 Prozent der Stimmen und kommt damit in eine Stichwahl mit SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger in 14 Tagen.

"Die heutige Salzburg-Wahl zeigt, immer mehr Menschen wünschen sich eine andere, eine ehrliche, eine soziale Politik", so Dankl. Immer mehr Menschen seien auch dazu bereit, anders zu wählen, "damit sich die Dinge zum Besseren verändern".

"Ich möchte ein großes Danke sagen an alle Salzburger und Salzburgerinnen". Dieses Vertrauen sei auch ein großer Auftrag, weil "Politik ist kein Pferderennen, wo es darum geht, wer am Wahltag die Nase vorne hat. Sondern: Wahlen schaffen die Ausgangslage, was in den nächsten fünf Jahren, in der Zeit nach der Wahl, möglich ist". Als KPÖ Plus wolle man den Menschen eine Stimme geben, die sich von der Politik "gar nicht mehr gehört fühlen".

Die Salzburger Stadtpolitik müsse auch "die Menschen am Schirm haben, die nicht superreich sind." Man möchte auch die Menschen vertreten, "die uns heute nicht gewählt haben", so Dankl.