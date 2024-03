KPÖ-Bundespartei sieht Rückenwind

Die KPÖ-Bundespartei hat sich angesichts des sich bei der Gemeinderatswahl in Salzburg Stadt abzeichnenden Erfolgs erfreut gezeigt.

Der Bundessprecher der KPÖ und Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, Tobias Schweiger, sieht einen thematischen Rückenwind für das laufende Wahljahr. In Salzburg zeichnete sich am Sonntag eine Stichwahl zwischen Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) und Bernhard Auinger (SPÖ) um den Bürgermeistersessel ab.

"Mit einer gestärkten KPÖ werden wichtige Themen wie leistbares Wohnen wieder zum Schlüsselthema", so Schweiger. Der KPÖ-Vorsitzende Günther Hopfgartner, der als Spitzenkandidat bei der EU-Wahl antritt, gratulierte den Mitglieder, "die dieses stärkende Ergebnis möglich gemacht haben".