So sehen Austro-Politiker als Rockstars aus

Derzeit sorgt ein Video über österreichische Spitzenpolitiker als Rockstars zeigend für Lacher im Netz.

Wien. Wie würden die Politiker vom Bundespräsidenten über den Bundeskanzler und den Ministern als Rockstars aussehen? Ein TikToker hat sich das als Aufgabe gemacht und ein Video erstellt, dass die Portraits der Austro-Politiker auf Fotos von Rockstars legt. Was herausgekommen ist, ist ein 18-sekündiger Clip, in dem der Bundespräsident & Co. im Stile von Mick Jagger, Metallica-Sänger James Hetfield oder Andrea Bocelli gezeigt werden.

Unterlegt ist das Video mit dem Song "I Love Rock 'N Roll" (1981) von Joan Jett & the Blackhearts. "Dem Karli steht das Outfit sogar", kommentiert ein User den Clip auf X.

The one and only ???? pic.twitter.com/NvIpfqPy37 — Nandita Martin (@NanditaDj) May 6, 2024

"The one and only", schreibt ein anderer und postete ein Video von Bierpartei-Politiker und Turbobier-Sänger Dominik Wlazny alias Marco Pogo auf einer Bühne samt Band zeigend.