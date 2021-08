So stark soll die GIS steigen

Fix ist, dass die ORF-Ge­bühren steigen – wie stark, hängt von Wrabetz ab.

. Im ORF wird schon seit Monaten gerechnet, was das Zeug hält – denn trotz seiner Abwahl hat Alexander Wrabetz noch eine Aufgabe: Er muss alle fünf Jahre dem ORF-Stiftungsrat eine Gebührenanpassung vorschlagen – und das ist eben in diesem Herbst, wahrscheinlich im September oder Oktober, der Fall.Der Vorschlag, den Wrabetz machen wird, wird so geheim gehalten wie die berühmte Coca-Cola-Formel – doch eines ist jetzt schon klar: Seit der letzten Anhebung 2017 sind die Verbraucherpreise um 10,2 % gestiegen.