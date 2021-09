So viel kostet das Klimaticket in Wien und NÖ

Zum Vorverkaufsstart des Klimatickets ist auch die ­Ostregion im Boot.

Wien/ NÖ. Wie in ÖSTERREICH prognostiziert, gehen nach der Wahl in Oberösterreich plötzlich sehr, sehr viele Deals schneller über die Bühne – so auch das heiß umkämpfte Klimaticket, eines der Vorzeigeprojekte der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler.



Harter Poker. Schon vier Tage nach der Wahl treten heute im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse Gewessler selbst und die Länderchefs Johanna Mikl-Leitner, Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil vor die Presse, um die Details des Klimatickets in der Ostregion zu präsentieren – ein Tempo, das alle überraschte.



