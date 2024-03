SPÖ-Vizeklubchefin Herr zeigt erstmals ihr Baby

Seit dem Jahreswechsel ist es um die damals hochschwangere SPÖ-Vizeklubchefin ruhig geworden. Nun zeigt sie via Instagram erstmals ihr erstes Kind der Öffentlichkeit.

"Die letzten Wochen waren für mich etwas ruhiger als sonst und ich konnte sie mit unserem Baby verbringen!", lässt sie ihre Follower in ihrem ersten Post seit November wissen. Darauf zu sehen wie sie ihr in den letzten Wochen zur Welt gekommenes Baby liebevoll im Arm hält.

Der SPÖ-Shootingstar bedankt sich in dem Post auch bei allen, die ihr die Auszeit für den Familienzuwachs - der Vater soll, wie man aus SPÖ-Kreisen hört, ihr langjähriger Freund sein - ermöglicht hatten. Denn für die 31-Jährige Nationalratsabgeordnete gibt es wegen ihrer Position keine Karenzregelung. "Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind eine Herausforderung und es ist wichtig Frauen und generell Familien in dieser Zeit zu unterstützen", meint sie in dem Posting.

Herr will jetzt wieder loslegen

Doch die ruhigen Tage dürften jetzt für Herr wohl vorbei sein. So lässt sie auch wissen: "Ich freu mich schon auf kommende Veranstaltungen und darauf viele von euch wieder zu treffen, zu diskutieren und gemeinsam weiter zu kämpfen."