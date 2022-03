Sprit über 2€: Kommt jetzt Preis-Bremse?

Öl-Preise steigen weiter, was sich auch an heimischen Tankstellen immer deutlicher zeigt.

Österreich. Die Öl-Preise steigen weiter (pro Fass bereits auf über 132 Dollar). Das sorgt in Österreich jetzt auch für explodierende Spritpreise. Gestern wurden an gleich mehreren heimischen Tankstellen erstmals 2 Euro pro Liter für Diesel und Benzin verlangt. Als Erstes aufgeschlagen hat dabei am Montag eine BP-Tankstelle am Brenner in Tirol. Diesel kostete 2,099, Super ebenfalls 2,099.





